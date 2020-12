Morte Paolo Rossi | il ricordo di Pelé | “Sfortunatamente il cielo si sta riempiendo di stelle”

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ha dedicato un pensiero a, pubblicando su Instagram una sua foto di qualche anno fa che ritrae O Rey assieme a Pablito. Questa la frase che accompagna la foto:ilsi stadi stelle negli ultimi giorni. Una volta ho sentito dire che tuo padre ti ha portato a Firenze a vedere una mia amichevole contro la Fiorentina. Avevi solo dieci anni. Che onore! Grazie per l’amicizia e la generosità,. Possa Dio darti il benvenuto a braccia aperte, amico mio“. Foto: Bbc.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ubiraleal : Putz, imprensa italiana noticia a morte do Paolo Rossi. ?? - Gazzetta_it : Morte Paolo #Rossi: da Prato al tetto del mondo con #Boniperti e #Bearzot - La7tv : #lariachetira Maria Giovanna #Maglie: 'La cosa che mi turba di più è pensare a quello che siamo oggi rispetto a que… - lallallerio : @MatyMatilda1 Mi è passata stamattina alle 8 quando ho saputo della morte di Paolo Rossi. E comunque temo purtroppo… - infoitsport : Zoff sulla morte di Paolo Rossi: 'Fulmine a ciel sereno, mi dispiace tantissimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Paolo

Enrico Montesano, ospite della puntata di giovedì 10 dicembre di "Dritto e Rovescio", la trasmissione di Paolo Del Debbio ...Pomeriggio Cinque di Barbara d'Urso, Ciccio Graziani in lacrime per Paolo Rossi: "Sono sconvolto" Oggi è un giorno molto complicato per il mondo del ...