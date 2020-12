Morte Paolo Rossi, il ricordo del Real Madrid: “Se ne va una leggenda” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche il Real Madrid ha voluto ricordare Paolo Rossi, che proprio al Bernabeu, nel 1982, alzava la Coppa Del Mondo. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente della scomparsa della leggenda del calcio mondiale Paolo Rossi. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, ai suoi club e tutti gli appassionati di calcio, in particolare agli italiani. Paolo Rossi si è spento oggi all’età di 64 anni. Con la Juventus ha vinto 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 2 Leghe e 1 Coppa Italia. Con la squadra italiana, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche ilha voluto ricordare, che proprio al Bernabeu, nel 1982, alzava la Coppa Del Mondo. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “IlCF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente della scomparsa della leggenda del calcio mondiale. Ildesidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, ai suoi club e tutti gli appassionati di calcio, in particolare agli italiani.si è spento oggi all’età di 64 anni. Con la Juventus ha vinto 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 2 Leghe e 1 Coppa Italia. Con la squadra italiana, ...

ubiraleal : Putz, imprensa italiana noticia a morte do Paolo Rossi. ?? - Gazzetta_it : Morte Paolo #Rossi: da Prato al tetto del mondo con #Boniperti e #Bearzot - Adnkronos : Morte #PaoloRossi, Dal Pino: 'Serie A piange un immortale del nostro calcio' - GiangioTheGlide : RT @La7tv: #lariachetira #PaoloRossi, @DinoGiarrusso scoppia in lacrime: 'Ho scritto due monologhi e Paolo Rossi li lesse, in una mail mi d… - lacittanews : Il funerale del calciatore è stato organizzato a Vicenza per sabato mattina. Alla camera ardente ammessi solo i par… -