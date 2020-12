Morte Paolo Rossi, il fratello Rossano: “Era entrato in coma. Ha voluto nascondere il tumore” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “L’ho visto per l’ultima volta ieri, alle Scotte. Era entrato in coma e non mi ha riconosciuto. Fino al giorno prima sorrideva, anche se aveva perduto la forza di parlare. Era malato dalla primavera, colpito al polmone. Decise di non farlo sapere, di affrontare la malattia protetto dalla famiglia, senza clamori. Dalla malattia originaria se ne sono sviluppate altre, anche alle ossa, certo indotte dalla debilitazione che ogni giorno lo rendeva più vulnerabile. No, il Covid non lo ha colpito”. Rossano Rossi, fratello maggiore di Paolo Rossi, racconta così gli ultimi giorni di vita del grande Pablito, scomparso all’età di 64 anni per via di un tumore: “In pochi mesi ha subito interventi, si è sottoposto a cure impattanti. Lo ha fatto con coraggio, impegnando tutto sé ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “L’ho visto per l’ultima volta ieri, alle Scotte. Eraine non mi ha riconosciuto. Fino al giorno prima sorrideva, anche se aveva perduto la forza di parlare. Era malato dalla primavera, colpito al polmone. Decise di non farlo sapere, di affrontare la malattia protetto dalla famiglia, senza clamori. Dalla malattia originaria se ne sono sviluppate altre, anche alle ossa, certo indotte dalla debilitazione che ogni giorno lo rendeva più vulnerabile. No, il Covid non lo ha colpito”.maggiore di, racconta così gli ultimi giorni di vita del grande Pablito, scomparso all’età di 64 anni per via di un tumore: “In pochi mesi ha subito interventi, si è sottoposto a cure impattanti. Lo ha fatto con coraggio, impegnando tutto sé ...

