Morte Paolo Rossi | il dolore di Zoff | “Un fulmine a ciel sereno Non sapevo stesse così male…”

"L'ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo", parla così Dino Zoff ai microfoni dell'Ansa dopo aver appreso della Morte di Paolo Rossi. Lo storico campione del mondo 1982 nonché Pallone d'Oro dopo quell'esperienza Mondiale, è tragicamente scomparso nella notte a 64 anni.L'ex portiere ha voluto commentare così la terribile notizia: "Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno. Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con Paolo, simpatico, intelligente. Era un po' che non ci sentivamo, ci avevano detto qualcosa ma non pensavo fosse così grave. I rapporti con lui erano stupendi, era simpaticissimo. Intelligente, aveva tutto per stare bene. Qualcosa difficile da capire".

