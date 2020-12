Morte Paolo Rossi, Graziani: “Spero nel lutto Nazionale, come successo con Maradona in Argentina” (Di giovedì 10 dicembre 2020) A ricordare Paolo Rossi, anche un compagno della Nazionale 1982, Ciccio Graziani. L’ex attaccante, ha parlato a Retesport, lanciando la proposta della giornata di lutto Nazionale, sabato, il giorno dei funerali di Pablito. Queste le sue parole: “E’ una giornata davvero triste, Paolo era un uomo solare, una persona spiritosa, divertente, sempre pronto alla battuta. Abbiamo condiviso momenti storici, clamorosi, come la vittoria del Mondiale: senza i suoi gol non saremmo mai arrivati a quel traguardo. Ricordo che Paolo arrivò al Mondiale dopo un’inattività di quasi due anni, avevamo fatto una preparazione dura a livello atletico e lui non giocò bene le prime tre partite con la Nazionale. Fu criticato anche Bearzot, che lo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) A ricordare, anche un compagno della1982, Ciccio. L’ex attaccante, ha parlato a Retesport, lanciando la proposta della giornata di, sabato, il giorno dei funerali di Pablito. Queste le sue parole: “E’ una giornata davvero triste,era un uomo solare, una persona spiritosa, divertente, sempre pronto alla battuta. Abbiamo condiviso momenti storici, clamorosi,la vittoria del Mondiale: senza i suoi gol non saremmo mai arrivati a quel traguardo. Ricordo chearrivò al Mondiale dopo un’inattività di quasi due anni, avevamo fatto una preparazione dura a livello atletico e lui non giocò bene le prime tre partite con la. Fu criticato anche Bearzot, che lo ...

