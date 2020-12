Morte Paolo Rossi | Gilardino | “Da quel 5 luglio del 1982 ho sentito parlare di te Nato sotto la tua stella”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Albertopiange sui social la scomparsa di: “Iosono. E? come se ripercorressila giornata, mi si e? stretto lo stomaco aver letto questa notizia… Eh si Pablito, io il 5delsono, ma dagiorno hodi te, da mio padre. Piu? crescevo e piu? lui mi raccontava e mi faceva vederele immagini, credo di esserela tua stella, credo molto nel destino. Tu Pablitogiorno hai fatto gioire milioni di italiani, ora riposa in pace Campione, rimarrai per sempre nei nostri cuori”. Il post di ...