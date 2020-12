Morte Paolo Rossi, Del Piero: “Il tuo esempio di non mollare mai ti ha reso unico” (Di giovedì 10 dicembre 2020) A ricordare Paolo Rossi, anche Alessandro Del Piero. L’ex bandiera della Juventus, sui social ha dedicato una frase a Pablito, scrivendo: “Il tuo esempio di non mollare mai e crederci sempre è qualcosa che ti ha reso unico Pablito.#adp10? Il tuo esempio di non mollare mai e crederci sempre è qualcosa che ti ha reso unico Pablito. #adp10 Pubblicato da Alessandro Del Piero su Giovedì 10 dicembre 2020 Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) A ricordare, anche Alessandro Del. L’ex bandiera della Juventus, sui social ha dedicato una frase a Pablito, scrivendo: “Il tuodi nonmai e crederci sempre è qualcosa che ti haunico Pablito.#adp10? Il tuodi nonmai e crederci sempre è qualcosa che ti haunico Pablito. #adp10 Pubblicato da Alessandro Delsu Giovedì 10 dicembre 2020 Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

