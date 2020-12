Morte Paolo Rossi | Ancelotti | “Mi rimane il ricordo della tua simpatia e allegria”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Attraverso i suoi profili social, anche Carloha voluto ricordare, scomparso nella notte all’età di 64 anni. “Miiltuae allegria… Riposa in pace,”, ha scritto l’allenatore dell’Everton. Miiltuae allegria… Riposa in pace,pic.twitter.com/xqk3gH0JC3 — Carlo(@Mr) December 10, 2020 Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ubiraleal : Putz, imprensa italiana noticia a morte do Paolo Rossi. ?? - Gazzetta_it : Morte Paolo #Rossi: da Prato al tetto del mondo con #Boniperti e #Bearzot - La7tv : #lariachetira Maria Giovanna #Maglie: 'La cosa che mi turba di più è pensare a quello che siamo oggi rispetto a que… - suitetti : RT @MarcG_69: È morto Paolo Rossi: la fede mi dona la certezza che la morte non è la fine - pomeriggio5 : Anche Fulvio Collovati a #Pomeriggio5 parla della scomparsa dell'amico Paolo Rossi e di quanto sia stato straziante… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Paolo

Ma la scomparsa è messa in risalto soprattutto in Europa. «Ci svegliamo sconvolti dalla morte di Paolo Rossi» sottolinea Marca: il quotidiano spagnolo pubblica anche una foto dell'attaccante italiano ...Il Ministero della Salute ha aggiornato il dato dell'epidemia di coronavirus in Italia. L'articolo Covid19 in Italia, 16.999 nuovi casi e 887 morti nelle ultime 24 ore (I DATI) sembra essere il primo ...Nel pomeriggio sono arrivate altre reazioni ma anche aneddoti di suoi compagni di gioco e amici, riguardanti la vita del calciatore fuori e dentro gli stadi.