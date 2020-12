Morte Paolo Rossi, Altobelli: “Ti voglio ricordare sempre così sorridente” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Ti voglio ricordare sempre così sorridente. R.I.P grande Paolo. Tutto merito tuo, ti voglio bene fratello“. Lo ha scritto Alessandro Altobelli su Instagram per ricordare Paolo Rossi, postando nelle storie una foto del Mondiale vinto dall’Italia nel 1982. “Spillo” ha voluto ricordare l’eroe del Mundial, scomparso nella serata di ieri all’età di 64 anni. In un’altra foto pubblicata da Altobelli si vedono lui Rossi e Vierchowod, mentre nell’ultima Pablito si trova con Bruno Conti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Tisorridente. R.I.P grande. Tutto merito tuo, tibene fratello“. Lo ha scritto Alessandrosu Instagram per, postando nelle storie una foto del Mondiale vinto dall’Italia nel 1982. “Spillo” ha volutol’eroe del Mundial, scomparso nella serata di ieri all’età di 64 anni. In un’altra foto pubblicata dasi vedono luie Vierchowod, mentre nell’ultima Pablito si trova con Bruno Conti. SportFace.

Il calcio italiano si è risvegliato con la terribile notizia della morte di Paolo Rossi, ex Pallone d'Oro e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982. Ad 'annunciarlo' la moglie ...

È morto a 64 anni Paolo Rossi, l’eroe gentile dell’Italia campione del mondo del 1982, quella che battè il Brasile di Zico e regalò al Paese il sogno mondiale.L'annuncio della sua morte è ...

Una squadra indimenticabile, l’Italia che vinse il Mondiale 1982. I compagni di allora si sono svegliati con la morte nel cuore per la scomparsa di un loro fratello, Paolo Rossi.

