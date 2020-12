Morte di Paolo Rossi | il vescovo Nerbini | Mi ha sempre colpito la sua faccia sorridente

(Di giovedì 10 dicembre 2020) "Ricordo di aver visto la finale dei Mondiali '82 in un bar a Castiglione della Pescaia insieme ad un amico, ho ancora nella mente la grande gioia per quella vittoria". Ildi Prato, monsignore ...

all'interno dell'obitorio sono presenti i familiari di Paolo Rossi. La salma, sempre secondo quanto si apprende, dovrebbe lasciare l'ospedale domani.Prato, 10 dicembre 2020 - "Ricordo di aver visto la finale dei Mondiali '82 in un bar a Castiglione della Pescaia insieme ad un amico, ho ancora nella mente la grande gioia per quella vittoria". Il ve ...Il vescovo di Prato, monsignore Giovanni Nerbini, ammette di non essere un grande appassionato di calcio, ma quel giorno di 38 anni fa se lo ricorda benissimo e quando questa mattina ha saputo...E' morto a 64 anni Paolo Rossi, l'ex calciatore campione del mondo con l'Italia nel 1982. Ne ha dato notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram. "Per sempre", ha scritto la Cappelletti pubblicando sul social network una foto di lei col marito.La morte di Paolo Rossi: l'affettuoso ricordo di Matteo Biffoni, l'aneddoto raccontato dal vescovo Giovanni Nerbini e il ricordo del parroco di Santa Lucia, don Mauro Rabatti PRATO. “Ciao Paolo ...