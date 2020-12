Monti benedice i Cinquestelle sul Mes Meloni | «I grillini si sono svenduti per mantenere i privilegi»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) «Il M5S elogiato da Marioper il Mes». Giorgiaha commentato su Fb la benedizione diai 5S. Scrive ancora la leader di FdI: «Finisce così la storia del movimento anticasta, svenduto perqueiche avevano giurato di combattere». La benedizione diai 5S I 5Stelle hanno ricevuto le congratulazioni disul loro voltafaccia agli elettori. «So che quello del Mes è ed era una tema non facile per il M5S. Non facile ma non impossibile. Questa forza politica aveva bisogno di un impegno di pedagogia didattica. Questo impegno mi sembra sia avvenuto e abbia dato i suoi buoni frutti». A parlare è stato lo stesso Marioche iavevano aspramente criticato per la sua politica ...