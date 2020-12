Mitsubishi Outlander - Un teaser anticipa la nuova generazione

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Laha rilasciato la prima immagine delladi prossima: la Suv debutterà a febbraio e inizialmente sarà commercializzata solo negli Stati Uniti, in Canada e a Porto Rico. La Casa ha dichiarato che le vendite verranno poi estese anche ad altri mercati, ma non sappiamo ancora se laverrà proposta anche in Europa e, dunque, in Italia. Nuovo design. Il costruttore dichiara di aver sviluppato la Suv ispirandosi al termine giapponese "I-Fu-Do-Do", che significa "autentico e maestoso". Osservando la foto, si può notare la presenza del Dynamic Shield, ossia la calandra frontale incorniciata da vistose cromature a forma di C e da sottili fari Led già introdotta sul restyling della Eclipse Cross. Riflesse nei monoliti posti come sfondo, invece, si intravedono la ...