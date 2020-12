Mirka Andolfo | fumettista italiana star negli Usa | Passione e costanza per realizzare i sogni

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Si tende a dire che fare un lavoro che piace sia come non lavorare, ma non è vero: il disegno richiedee spirito di sacrificio”. A parlare è, trentenne eccellenzanel mercato fumettistico mondiale, prima autrice nostrana a scrivere e disegnare una storia per DC Comics. In un recente articolo uscito sulla prestigiosa testata statunitense Bleeding Cool,è stata descritta come “il nuovo Todd McFarlane”, padre del personaggio di Spawn, e tra gli autori più influenti e di successo della storia del fumetto mondiale. All’HuffPost, l’artista racconta gli esordi, i traguardi raggiunti e l’emozione del “salto” internazionale, confessando: “Vorrei tornare indietro per raccontarlo allaragazzina che sui banchi del liceo ...