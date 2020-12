Miranda Bailey di Grey’s Anatomy | l’avete mai vista da giovane? Ecco com’era

Mark_stlgdr : RT @OffyStl: ??IL 'LIVING IN SEATTLE' ?? CERCA ?? MIRANDA BAILEY Siamo un gdr nuovo, attivo e accogliente a trama libera | cerco gdr | | c… - CarinaStl : RT @OffyStl: ??IL 'LIVING IN SEATTLE' ?? CERCA ?? MIRANDA BAILEY Siamo un gdr nuovo, attivo e accogliente a trama libera | cerco gdr | | c… - CKellystlgdr : RT @OffyStl: ??IL 'LIVING IN SEATTLE' ?? CERCA ?? MIRANDA BAILEY Siamo un gdr nuovo, attivo e accogliente a trama libera | cerco gdr | | c… - OffyStl : ??IL 'LIVING IN SEATTLE' ?? CERCA ?? MIRANDA BAILEY Siamo un gdr nuovo, attivo e accogliente a trama libera | cerc… - jackiebinie : non commenterò teddy-tom o jo-jackson perché, sincero, non me ne frega NIENTE di entrambe le relazioni parliamo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Miranda Bailey

Blasting News Italia

Miranda Bailey è la dottoressa di Grey's Anatomy che cela nel suo passato una foto in cui è ritratta completamente diversa rispetto ad ora.Krista Vernoff dopo il ritorno di Derek e George: "La spiaggia non esiste solo per le guest star" Il ritorno di Derek Shepherd e George O'Malley in Grey's ...Miranda Bailey è un personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy, interpretato da Chandra Wilson. Come per il personaggio principale Meredith Grey nel nome è implicito il riferimento a un famoso testo di Medicina, il Bailey Surgical textbook, che non a caso è un libro di chirurgia.Miranda Bailey is a general surgeon and the current Chief of Surgery at Grey Sloan Memorial Hospital. She is married to Ben Warren and has one son, Tuck, with her ex-husband, Tucker Jones. During her internship at Seattle Grace Hospital, she was very quiet and had no confidence, until she was mentored by Richard Webber.Classe 1977, Miranda Bailey nasce. 44enne, il prossimo 30 Gennaio, nasce sotto il segno dell' Acquario. La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Gli invisibili (2014) di Oren Moverman dove ha interpretato la parte di Jennifer.