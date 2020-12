Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Per conto del 'Fondo Porta Romana', partecipato anche da Covivio e Prada, Coima sgr ha perfezionato il contratto preliminare di acquisto dell'area dello scalo di Porta Romana, a Milano, impegnandosi alla consegna del Villaggio Olimpico così come previsto dagli accordi presi con Regione Lombardia, Comune di Milano e Fs Sistemi Urbani. Contestualmente, ha avviato tempestivamente l'iter del concorso internazionale per la redazione del masterplan, che ridisegnerà l'area da 190mila metri quadrati. "Lo sviluppo di Porta Romana rappresenta una delle più grandi trasformazioni della Milano dei prossimi anni", ricorda l'assessore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020), 10 dic. (Adnkronos) - Per conto del 'Fondo', partecipato anche da Covivio e Prada, Coima sgr ha perfezionato il contratto preliminare di acquisto dell'dellodi, a, impegnandosi alla consegna del Villaggio Olimpico così come previsto dagli accordi presi con Regione Lombardia, Comune die Fs Sistemi Urbani. Contestualmente, ha avviato tempestivamente l'iter delinternazionale per la redazione del masterplan, che ridisegnerà l'da 190mila metri quadrati. "Lo sviluppo dirappresenta una delle più grandi trasformazioni delladei prossimi anni", ricorda l'assessore ...

