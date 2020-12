Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area (3) (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - Lo sviluppo del masterplan dovrà prevedere un grande parco, che si estenderà per circa 100.000 metri quadri, attorno al quale sorgeranno residenze, uffici, social housing, student housing e servizi interconnessi a tutta l'area metropolitana tramite le stazioni della ferrovia e della metropolitana. All'interno dello scalo Coima svilupperà il Villaggio Olimpico, che al termine delle competizioni sarà trasformato in student housing con circa 1.000 posti letto; Covivio svilupperà funzioni a uso ufficio e servizi; Prada Holding, interessata soprattutto alla qualità del parco, realizzerà un edificio a uso laboratorio e uffici per estendere le sue attività già presenti nell'area. Intesa San Paolo supporterà Coima, Covivio e Prada Holding nell'operazione e finanzierà lo sviluppo. Tutte le informazioni relative al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - Lo sviluppo del masterplan dovrà prevedere un grande parco, che si estenderà per circa 100.000 metri quadri, attorno al quale sorgeranno residenze, uffici, social housing, student housing e servizi interconnessi a tutta l'metropolitana tramite le stazioni della ferrovia e della metropolitana. All'interno delloCoima svilupperà il Villaggio Olimpico, che al termine delle competizioni sarà trasformato in student housing con circa 1.000 posti letto; Covivio svilupperà funzioni a uso ufficio e servizi; Prada Holding, interessata soprattutto alla qualità del parco, realizzerà un edificio a uso laboratorio e uffici per estendere le sue attività già presenti nell'. Intesa San Paolo supporterà Coima, Covivio e Prada Holding nell'operazione e finanzierà lo sviluppo. Tutte le informazioni relative al ...

GDF : #GDF #Varese e @AdmGov #sequestrato un ingente quantitativo di #farmaci presso lo scalo aeroportuale di #Milano… - TV7Benevento : Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area (3)... - TV7Benevento : Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area (2)... - TV7Benevento : Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area... - Affaritaliani : Al via concorso per il masterplan Il vincitore a fine marzo 2021 -