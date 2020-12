Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area (2) (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - I team che aderiranno al concorso dovranno proporre soluzioni orientative in merito al sistema degli spazi pubblici, dei servizi e del verde, alla ricucitura e riconnessione delle parti di città ora separate dallo scalo. La partecipazione al concorso è aperta a gruppi multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze inerenti a urbanistica, paesaggio, mobilità, sostenibilità ambientale e progettazione infrastrutturale. La Commissione Giudicatrice sarà composta da sette membri effettivi più 2 supplenti, di alto profilo. Responsabile Unico del concorso è l'architetto Leopoldo Freyrie, Presidente della Commissione sarà Gregg Jones, Design Principal dello studio Pelli Clarke Pelli Architects, già curatore del planivolumetrico di Porta nuova. I componenti della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - I team che aderiranno aldovranno proporre soluzioni orientative in merito al sistema degli spazi pubblici, dei servizi e del verde, alla ricucitura e riconnessione delle parti di città ora separate dallo. La partecipazione alè aperta a gruppi multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze inerenti a urbanistica, paesaggio, mobilità, sostenibilità ambientale e progettazione infrastrutturale. La Commissione Giudicatrice sarà composta da sette membri effettivi più 2 supplenti, di alto profilo. Responsabile Unico delè l'architetto Leopoldo Freyrie, Presidente della Commissione sarà Gregg Jones, Design Principal dello studio Pelli Clarke Pelli Architects, già curatore del planivolumetrico di. I componenti della ...

GDF : #GDF #Varese e @AdmGov #sequestrato un ingente quantitativo di #farmaci presso lo scalo aeroportuale di #Milano… - TV7Benevento : Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area (3)... - TV7Benevento : Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area (2)... - TV7Benevento : Milano: scalo Porta Romana, al via concorso per disegnare la nuova area... - Affaritaliani : Al via concorso per il masterplan Il vincitore a fine marzo 2021 -