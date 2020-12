Milano: progetto nuovo stadio, Comune vuole più dettagli da Inter e Milan (Di giovedì 10 dicembre 2020) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha inviato alle società calcistiche AC Milan e FC Internazionale una lettera sul progetto di fattibilità del nuovo stadio a San Siro, in cui chiede alcuni chiarimenti e ulteriori approfondimenti. Lo fa sapere il Comune. La prima cosa è "poter accedere alla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e l'effettiva titolarità delle azioni delle società proponenti. Tema su cui da tempo la Direzione Appalti del Comune ha chiesto approfondimenti alle società e che, più di recente, è stato sollecitato anche dal consiglio comunale", spiega l note. Tra i punti inseriti nella lettera, anche la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020), 10 dic. (Adnkronos) - Ildiha inviato alle società calcistiche ACe FCnazionale una lettera suldi fattibilità dela San Siro, in cui chiede alcuni chiarimenti e ulteriori approfondimenti. Lo fa sapere il. La prima cosa è "poter accedere alla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e l'effettiva titolarità delle azioni delle società proponenti. Tema su cui da tempo la Direzione Appalti delha chiesto approfondimenti alle società e che, più di recente, è stato sollecitato anche dal consiglio comunale", spiega l note. Tra i punti inseriti nella lettera, anche la ...

