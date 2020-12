Milan, Tatarusanu: “Felice per la porta inviolata. Il gruppo sta lavorando benissimo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Milan fa doppietta: vittoria sul campo dello Sparta Praga e primo posto nel girone. I rossoneri sognano in grande in questa Europa League, aggiungendo un nuovo obiettivo dopo le belle prove in campionato. Ora insieme a Napoli e Roma attenderanno di scoprire quali saranno i prossimi avversari.LE PAROLE DI TatarusanuOggi sono state decisive le parate di Cyprian Tatarusanu. Il portiere si è raccontato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Sono contento per la mia parata, è stata una partita difficile su un campo difficile. Sono contento che abbiamo tenuto la porta inviolata e che abbiamo vinto. Abbiamo un bel gruppo, cerchiamo sempre di dare il massimo. Il mio ruolo non è facile, quando entro tutti si aspettano sia al livello di Gigio Donnarumma. Oggi penso di aver fatto una ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilfa doppietta: vittoria sul campo dello Sparta Praga e primo posto nel girone. I rossoneri sognano in grande in questa Europa League, aggiungendo un nuovo obiettivo dopo le belle prove in campionato. Ora insieme a Napoli e Roma attenderanno di scoprire quali saranno i prossimi avversari.LE PAROLE DIOggi sono state decisive le parate di Cyprian. Il portiere si è raccontato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Sono contento per la mia parata, è stata una partita difficile su un campo difficile. Sono contento che abbiamo tenuto lae che abbiamo vinto. Abbiamo un bel, cerchiamo sempre di dare il massimo. Il mio ruolo non è facile, quando entro tutti si aspettano sia al livello di Gigio Donnarumma. Oggi penso di aver fatto una ...

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Tatarusanu, Conti (Cap) , Kalulu, Duarte, Dalot, Krunic, Tonali, Castillejo, Maldini,… - ItaSportPress : Milan, Tatarusanu: 'Felice per la porta inviolata. Il gruppo sta lavorando benissimo' - - MilanPress_it : Queste le parole di #Tatarusanu nel post partita ???? - PianetaMilan : #SpartaMilan, #Pioli a @MilanTV: 'Contento per #Kalulu. #Tatarusanu? E' affidabile' - Alessan34958222 : RT @FrancescoOrdine: Milan qualificato come primo anche in Europa league e testa di serie nel sorteggio. Hauge ancora in gol,Tatarusanu si… -