Milan, ampio turnover a Praga: ecco chi potrebbe fare il capitano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Milan a Praga sarà orfano di tanti veterani, motivo in più per cercare di capire chi potrà essere il capitano rossonero questa sera Il Milan che scenderà in campo questa sera a Praga sarà orfano di tanti “veterani” e giocatori esperti, motivo in più per i tifosi rossoneri di individuare il possibile capitano nella probabile formazione scelta da Stefano Pioli. Per tutte le notizie sul Milan vai su Milannews24 Romagnoli, Donnarumma, Kessié, Ibrahimovic e Kjaer non saranno della partita e al loro posto scenderanno in campo giocatori con troppa poca esperienza in rossonero per indossare la fascia. Con la sempre più probabile defezione di Gabbia, che lascerà spazio a Kalulu, il principale indiziato per essere il capitano del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilsarà orfano di tanti veterani, motivo in più per cercare di capire chi potrà essere ilrossonero questa sera Ilche scenderà in campo questa sera asarà orfano di tanti “veterani” e giocatori esperti, motivo in più per i tifosi rossoneri di individuare il possibilenella probabile formazione scelta da Stefano Pioli. Per tutte le notizie sulvai sunews24 Romagnoli, Donnarumma, Kessié, Ibrahimovic e Kjaer non saranno della partita e al loro posto scenderanno in campo giocatori con troppa poca esperienza in rossonero per indossare la fascia. Con la sempre più probabile defezione di Gabbia, che lascerà spazio a Kalulu, il principale indiziato per essere ildel ...

