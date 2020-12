Milan ai sedicesimi di finale di Europa League | le possibili avversarie

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilsi qualifica aididida prima classificata. Per la squadra di Pioli si prospetta quantomenotà più ampie per ottenere un sorteggio più abbordabile in vista del prossimo turno del torneo continentale. L’urna metterà Ibrahimovic e compagni contro le seconde dei 12 gruppi e le 4 peggiori terze della Champions. Molde Young Boys Slavia Praga Benfica Granada Real Sociedad Braga Maccabi Tel Aviv Antwerp Wolfsberger Stella Rossa Krasnodar Salisburgo Dinamo Kiev Olympiacos SportFace.