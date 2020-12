Meteo Roma: previsioni per venerdì 10 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente al mattino, molte nuvole nel pomeriggio; in serata le nubi saranno più compatte, deboli piogge attese in nottata. Temperature comprese tra +5°C e +12°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 10 dicembre Ampi spazi di sereno in mattinata su gran parte del Lazio, locali innocui addensamenti sui settori meridionali; tra le ore pomeridiane e serali la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutto il territorio. Piogge nella notte sui settori centro settentrionali. Meteo Italia: previsioni per venerdì 10 dicembre Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con deboli precipitazioni sulle regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazione sparse al Nord-Ovest generalmente di debole intensità, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente al mattino, molte nuvole nel pomeriggio; in serata le nubi saranno più compatte, deboli piogge attese in nottata. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.Lazio:per10Ampi spazi di sereno in mattinata su gran parte del Lazio, locali innocui addensamenti sui settori meridionali; tra le ore pomeridiane e serali la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutto il territorio. Piogge nella notte sui settori centro settentrionali.Italia:per10Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con deboli precipitazioni sulle regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazione sparse al Nord-Ovest generalmente di debole intensità, ...

