Meteo Italia – Il maltempo non da tregua: diramata nuova allerta meteo arancione per domani (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il maltempo continua a preoccupare l’Italia, che venerdì dovrà affrontare contemporaneamente due perturbazioni. Al Centro-Sud si faranno infatti sentire gli effetti della perturbazione 4 di dicembre, mentre la quinta raggiungerà il Nord-Ovest nella seconda parte della giornata e coinvolgerà anche il resto del Paese entro il weekend. In vista del maltempo che caratterizzerà anche la giornata Leggi su periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilcontinua a preoccupare l’, che venerdì dovrà affrontare contemporaneamente due perturbazioni. Al Centro-Sud si faranno infatti sentire gli effetti della perturbazione 4 di dicembre, mentre la quinta raggiungerà il Nord-Ovest nella seconda parte della giornata e coinvolgerà anche il resto del Paese entro il weekend. In vista delche caratterizzerà anche la giornata

poliziadistato : #10dicembre continua il #maltempo in molte zone d'Italia con neve al Nord. Raccomandiamo prudenza alla guida. Prima… - DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - MeteoEuropa : #Meteo #Napoli #Italia: 10°C; Sereno o poco nuvoloso; Vento: 0 Km/h; - ditutto_italia : ?? SU DITUTTO I COMUNICATI NAZIONALI DEI METEOROLOGI DI 3BMETEO RELATIVI AL METEO E ALLE PREVISIONI PER I PROSSIMI G… - CorriereQ : Meteo Italia direzione Natale: dal MALTEMPO non se ne esce -