METEO Italia. Assalto perturbazioni, PIOGGIA e NEVE. Ma novità in arrivo (Di giovedì 10 dicembre 2020) METEO SINO AL 16 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Non si arresta il flusso di perturbazioni dirette, una dietro l'altra, verso l'Italia. Resta spalancata la porta atlantica, con le perturbazioni che rinnovano situazioni di ulteriore maltempo sul Mediterraneo, ove per effetto di contributi d'aria fredda polare marittima si innescano contrasti tali da favorire lo sviluppo e l'alimentazione di figure di bassa pressione. L'attuale scenario così turbolento per l'Italia persiste da un po' di tempo in quanto sull'Europa Orientale permane un anticiclone di blocco che fa muro per le perturbazioni atlantiche. I fronti perturbati sono quindi costretti a deviare verso il Mediterraneo, dove sfogano così la loro energia in termini di PIOGGIA, temporali e altra ...

