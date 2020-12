Meteo estremo, incrementa il rischio di tempeste di neve nel Mediterraneo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gelo siberiano con tempeste di neve Mediterraneo. Gli eventi Meteo di questi anni ci mostrano che si sono attivati dei cambiamenti climatici. E su tale tema anche l’opinione pubblica è divenuta particolarmente sensibile, forse anche maggiormente dei governi. In Italia preoccupano le calde acque mediterranee, che sono più miti rispetto al passato anche durante la stagione fredda, tanto che alimentano con energia smisurata le perturbazioni oceaniche, generando fenomeni Meteo intensi. Annoveriamo le recenti super nevicate, come anche le piogge estreme che in varie lande d’Italia si sono viste in questo periodo. Poi merita una citazione speciale la formazione di una supercella temporalesca nel Golfo di Trieste nei primi di dicembre, con la formazione di un’enorme tromba marina che poi si è abbattuta ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gelo siberiano condi. Gli eventidi questi anni ci mostrano che si sono attivati dei cambiamenti climatici. E su tale tema anche l’opinione pubblica è divenuta particolarmente sensibile, forse anche maggiormente dei governi. In Italia preoccupano le calde acque mediterranee, che sono più miti rispetto al passato anche durante la stagione fredda, tanto che alimentano con energia smisurata le perturbazioni oceaniche, generando fenomeniintensi. Annoveriamo le recenti super nevicate, come anche le piogge estreme che in varie lande d’Italia si sono viste in questo periodo. Poi merita una citazione speciale la formazione di una supercella temporalesca nel Golfo di Trieste nei primi di dicembre, con la formazione di un’enorme tromba marina che poi si è abbattuta ...

METEO – Violenti NUBIFRAGI sferzano il Friuli Venezia Giulia: BLACK-OUT e ALLAGAMENTI, ecco i dettagli

Fase di maltempo intramontabile E\' dalla fine di novembre che il maltempo sembra non mollare più la nostra Penisola: anche oggi infatti, come dimostrano le immagini ?

