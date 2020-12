Messa natalizia anticipata dal pontefice per rispetto delle norme anti Covid (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per consentire ai fedeli di tornare a casa prima che scatti il coprifuoco, Papa Francesco ha deciso di anticipare la Messa di Natale alle 19:30. Coprifuoco, Papa Francesco anticipa la Messa di Natale alle ore 19:30 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per consentire ai fedeli di tornare a casa prima che scatti il coprifuoco, Papa Francesco ha deciso dicipare ladi Natale alle 19:30. Coprifuoco, Papa Francescocipa ladi Natale alle ore 19:30 su Notizie.it.

Papa Francesco celebrerà la Messa nella notte di Natale, giovedì 24 dicembre, alle 19.30, nella basilica di San Pietro. Lo rende noto la Sala stampa vaticana diffondendo il calendario delle ...

Papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19,30

Città del Vaticano - Quest'anno sarà per pochissime (e sceltissime) persone la messa di mezzanotte a San Pietro. Il Papa ha deciso di anticipare questa celebrazione alle ...

