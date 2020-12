Messa di domani | 11 Dicembre | Letture | Salmo e Vangelo

Leggi su giornal

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Inizio– Prima Lettura Is 48, 17-19Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore tuo redentore, il Santo di Israele: “Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d’arena; non sarebbe mai radiato né cancellato il tuo nome davanti a me”. C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio.Responsoriale Sal.1 RIT: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È ...