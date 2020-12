Mes | Labriola Fi | ' voto contrario per il bene del Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Ilalla riforma del Mes non è stato imposto da un diktat degli alleati. Forza Italia è il perno del centrodestra, creato dal presidente Berlusconi, ed agisce nell'esclusivo interesse degli italiani e del”. Così in una nota Vincenza, deputata di Forza Italia. “È deplorevole la campagna di odio rivolta ai colleghi che hanno deciso di non votare. La libertà è ancora fortunatamente permessa in Forza Italia, è l'essenza del nostro movimento”. “Alcuni giornalisti – prosegue - hanno fatto una lista di deputati azzurri definendoli dissidenti quando erano assenti nel momento delper motivi strettamente personali. L'ho trovato di pessimo gusto. Ci auguriamo che la prossima volta si faccia più attenzione anche a ciò che si scrive”, conclude.