Mes | approvata la riforma ma restano tensioni sul Recovery Plan

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladel Mes è stata finalmentenonostante leinterne al Movimento 5 Stelle. Ladel Mes è stata finalmente. Non fosse però che al suo interno, non sono incluse le risorse stanziate dall’Unione Europea per supportare il settore sanitario in questa difficile emergenza scatenata dalla pandemia di coronavirus. In ogni L'articolo proviene da Inews.it.

«La Camera approva…», ascoltarlo ieri sera mi ha dato emozione dopo giorni e settimane di un confronto denso, a momenti aspro. Quel voto ha finalmente superato le norme introdotte dai decreti dell’ex ...La riforma del Mes è stata finalmente approvata nonostante le tensioni interne al Movimento 5 Stelle. Adesso tocca al Recovery Plan.La riforma del Mes è stata finalmente approvata. Non fosse però che al suo interno, non sono incluse le risorse stanziate dall’Unione Europea per supportare il settore sanitario in questa difficile emergenza scatenata dalla pandemia di coronavirus. In ogni caso, la ratifica del provvedimento non arriverà prima dei primi di Marzo.Riforma del Mes, le Camere approvano. Fronda M5s si riduce: votano contro 13 deputati e 2 senatori. ... Ma restano da superare “i veti di Ungheria e Polonia” per rendere operativo l’accordo.Mes, la Camera approva la riforma ma sei deputati M5S votano contro Redazione Web. 4 ore fa. Salerno, ... « resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica» del trattato.