Mercato Casal de’ Pazzi | installata macchina mangia plastica

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – Questa mattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato una macchinettaper la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET nelde’, nel Municipio IV. Si tratta del quattordicesimo dei diciassette ecocompattatori destinati ai mercati cittadini, nell’ambito dell’iniziativa ‘Riciclami al… e sarai premiato!’, portata avanti con il consorzio Coripet, come previsto dall’accordo siglato a settembre con Roma Capitale. Le bottiglie raccolte e riciclate avranno nuova vita, secondo la logica del ‘bottle to bottle’, in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato (R-pet). Come per il progetto analogo gia’ sperimentato con successo nelle stazioni della metropolitana di Roma, e’ ...

giuseppemaria : @EnricoStefano @paolodeluca72 @POLISnetwork @romamobilita @PumsRoma Ma il poi quando aprirete il mercato coperto a Casal Bertone? -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Casal

RomaDailyNews

La sindaca: "Incentivo in più per gli utenti del mercato sociale che partecipano all'iniziativa: a scelta, sconto spesa oppure punti sulla tessera ricaricabile del nostro box dedicato alle persone in ...Le macchinette mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET a Ostia Lido e Mercato Italia: tra i banchi del litorale punti bonus per chi è in difficoltà ...Roma - Questa mattina la Sindaca Virginia Raggi ha inaugurato due nuove macchinette mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET: ...