Mercatali in protesta sotto le prefetture “I sindaci ritirino subito le ordinanze”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) di Erika Noschese Il prefetto intervenga nei confronti di queiche hanno firmato l’ordinanza che proroga la sospensione dei mercati non alimentari. È una delle due proposte contenute del documento dell’Anva Campania che, nei giorni scorsi, ha annunciato la mobilitazione degli operatoridopo la decisione di alcuni primi cittadini, su tutto il territorio regionale. Con la Campania in zona arancione, infatti, i venditori possono riprendere le loro attività, considerando che nel periodo di zona rossa hanno lavorato solo iimpegnati nel settore alimentare. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molticampani che hanno provveduto a firmare ordinanze per prorogare la sospensione dei mercati dei settori non alimentari. Una scelta, questa, che in provincia di Salerno è stata assunta ...

andpellegrino : Mercatali: domani la protesta, ‘Riaprite i mercati’ -

La Puglia non è mai stata “ZONA ROSSA” e pertanto tutte le attività mercatali, nel rispetto delle norme anticovid possono essere svolte regolarmente ...Gli ambulanti erano scesi in piazza a protestare a novembre, ieri 7 dicembre il Comune ha annunciato ulteriori ristori per la categoria ...Nuovo dpcm, stop alle bancarelle ma nessuno avverte i mercatali: protesta al Comune Chiudono i mercati non alimentari nel weekend a causa del Dpcm del 3 novembre per il Coronavirus, scoppia la ...di Erika Noschese Il prefetto intervenga nei confronti di quei sindaci che hanno firmato l'ordinanza che proroga la sospensione dei mercati non alimentari. È una delle due proposte contenute del documento dell'Anva Campania che, nei giorni scorsi, ha annunciato la mobilitazione degli operatori mercatali dopo la decisione di alcuni primi cittadini, su tutto il territorio regionale. Con la ...Sgravi ai mercatali ad Alessandria. Il Pd: soldi di Roma, non è merito vostro. Gli ambulanti erano scesi in piazza a protestare a novembre, ieri 7 dicembre il Comune ha annunciato ulteriori ...