Mense scolastiche e Caritas di Torvaianica unite per la lotta agli sprechi (FOTO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Caritas di Torvaianica insieme con le Mense scolastiche per l’iniziativa per la lotta agli sprechi. Continua a Pomezia e Torvaianica l’iniziativa di recupero delle eccedenze alimentari prodotte dalle Mense scolastiche. La Caritas di Torvaianica, in collaborazione con il Comune di Pomezia, ha avviato un progetto che coinvolge le scuole di Torvaianica e Martin Pescatore nella lotta agli sprechi per sostenere chi ha più bisogno. Il cibo in eccesso, recuperato nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, viene ritirato dai volontari Caritas e successivamente redistribuito alle persone del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladiinsieme con leper l’iniziativa per la. Continua a Pomezia el’iniziativa di recupero delle eccedenze alimentari prodotte dalle. Ladi, in collaborazione con il Comune di Pomezia, ha avviato un progetto che coinvolge le scuole die Martin Pescatore nellaper sostenere chi ha più bisogno. Il cibo in eccesso, recuperato nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, viene ritirato dai volontarie successivamente redistribuito alle persone del ...

zazoomblog : Mense scolastiche e Caritas di Torvaianica unite per la lotta agli sprechi (FOTO) - #Mense #scolastiche #Caritas - CorriereCitta : Mense scolastiche e Caritas di Torvaianica unite per la lotta agli sprechi (FOTO) - tranellio : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia Lotta agli sprechi, la Caritas di #Torvaianica e mense scolastiche insieme per il recupero delle eccedenze ali… - ZuccalaAdriano : #Pomezia Lotta agli sprechi, la Caritas di #Torvaianica e mense scolastiche insieme per il recupero delle eccedenze… - Comune_Pomezia : #Pomezia Lotta agli sprechi, la Caritas di #Torvaianica e mense scolastiche insieme per il recupero delle eccedenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Mense scolastiche Mense scolastiche, genitori pronti a rinunciare al servizio: «Porzioni esigue e senza carne rossa» Il Messaggero Veneto Piove in classe: 26 bambini a lezione in mensa

EMPOLI. . Infiltrazioni d'acqua all'interno della scuola primaria "Giosuè Carducci" in via Giusti a Empoli, tra Serravalle e Pontorme. A essere interessata è stata l'aula di una classe situata al prim ...

App IO: i servizi pubblici dei Comuni in Emilia Romagna

Oltre al cashback di Natale, l'appicazione consente di accedere a sportelli virtuali di enti locali. Ma in Emilia Romagna ci sono assenti eccellenti ...

EMPOLI. . Infiltrazioni d'acqua all'interno della scuola primaria "Giosuè Carducci" in via Giusti a Empoli, tra Serravalle e Pontorme. A essere interessata è stata l'aula di una classe situata al prim ...Oltre al cashback di Natale, l'appicazione consente di accedere a sportelli virtuali di enti locali. Ma in Emilia Romagna ci sono assenti eccellenti ...