Mattino 5, il caso della webcam oscurata a Cervinia: “I furbetti della neve” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il caso della webcam oscurata a Cervinia nei giorni dell’Immacolata continua a far discutere. Anche Mattino 5 quest’oggi ha trattato l’argomento, lasciando la parola alla giornalista e scrittrice Annarita Briganti, che ha usato l’espressione “i furbetti della neve” per descrivere gli sciatori immortalati con la webcam in quelle giornate. Le dichiarazioni della giornalista Briganti sul caso Cervinia Penso che sono un po’ troppe persone, sono centinaia di persone, per essere tutti atleti di interesse nazionale. Tra l’altro, se anche fossero tutti atleti di interesse nazionale, devono rispettare le regole come tutti, le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilnei giorni dell’Immacolata continua a far discutere. Anche5 quest’oggi ha trattato l’argomento, lasciando la parola alla giornalista e scrittrice Annarita Briganti, che ha usato l’espressione “iper descrivere gli sciatori immortalati con lain quelle giornate. Le dichiarazionigiornalista Briganti sulPenso che sono un po’ troppe persone, sono centinaia di persone, per essere tutti atleti di interesse nazionale. Tra l’altro, se anche fossero tutti atleti di interesse nazionale, devono rispettare le regole come tutti, le ...

EugeniaBenedet6 : @Ingestibile79 @jabbaTM Sei sicuro di aver sognato? Perché a volte, ad es. succede che se mi addormento davanti all… - Notiziedi_it : Caso Alberto Genovese: nuove testimonianze choc a Mattino 5 | Video Mediaset - MondoNapoli : Il Mattino - Caso Suarez, l'attaccante aveva due motivi per accelerare il suo passaggio alla Juve -… - willsolacestan : @prongsisheree Penso di no, c'era roba a caso come nelle tendenze del buongiorno del mattino - nic1897 : @mirkonicolino Nemmeno Ziliani saprebbe fare di meglio! Il Mattino sinceramente è quasi 'folkloristico' in questo caso specifico -