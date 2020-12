Matteo Bassetti: 'Sono disposto a farmi il vaccino a Capodanno. Vi spiego perché è sicuro' (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'infettivologo del San Martino: 'Abbiamo un 30-40% di persone che sembrano contrarie e danno informazioni non corrette'. E sull'idrossiclorochina dice: 'Non serve, la scienza non è democratica' Leggi su today (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'infettivologo del San Martino: 'Abbiamo un 30-40% di persone che sembrano contrarie e danno informazioni non corrette'. E sull'idrossiclorochina dice: 'Non serve, la scienza non è democratica'

Matteo Bassetti lancia a tutti i virologi l'invito ad effettuare il vaccino in televisione per spronare quanti più cittadini possibile a farlo.

Allarmismi insensati sul vaccino Pfizer e sugli altri. Bassetti e Sileri: bisogna vaccinarsi, sono assolutamente sicuri

“Il vaccino anti-Covid è più sicuro di quelli messi finora in commercio, perché a differenza di quelli che sono fatti con virus attenuati o con proteine del virus, questo non contiene niente di tutto ...

