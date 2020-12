Marta Bassino al bivio Courchevel: due gare per provare a entrare in lizza per la Coppa di gigante (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sussistono pochi dubbi sul fatto che Marta Bassino, 24 anni, vincitrice del primo gigante stagionale a Soelden, lo scorso 17 ottobre, possa lottare per la Coppa di specialità tra le porte larghe. Il che non significa vincerla, ma essere tra le protagoniste fino alla fine. La svolta della sua carriera è stata completata lo scorso anno, sia con il primo successo in carriera a Killngton, sia che la successiva costanza d rendimento, in tutte le specialità velocità in primis. Ma il vero potenziale resta da scoprire, anche se la stagione in corso è iniziata al meglio per la cuneese, vincente sul Rettenbach, protagonista a Levi pur con pochi punti raccolti (in slalom, ma se facesse i passaggi di una Holdener in questa specialità…), sempre costante nel parallelo di Lech. Adesso torna la sua specialità preferita, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sussistono pochi dubbi sul fatto che, 24 anni, vincitrice del primostagionale a Soelden, lo scorso 17 ottobre, possa lottare per ladi specialità tra le porte larghe. Il che non significa vincerla, ma essere tra le protagoniste fino alla fine. La svolta della sua carriera è stata completata lo scorso anno, sia con il primo successo in carriera a Killngton, sia che la successiva costanza d rendimento, in tutte le specialità velocità in primis. Ma il vero potenziale resta da scoprire, anche se la stagione in corso è iniziata al meglio per la cuneese, vincente sul Rettenbach, protagonista a Levi pur con pochi punti raccolti (in slalom, ma se facesse i passaggi di una Holdener in questa specialità…), sempre costante nel parallelo di Lech. Adesso torna la sua specialità preferita, a ...

