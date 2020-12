Mario Sconcerti: “Inter senza personalità europea, Conte ha rinunciato a cambiarla” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Duro commento di Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera in cui ha analizzato la clamorosa eliminazione dell’Inter dalla Champions League, non risparmiando alcune stoccate al tecnico nerazzurro Antonio Conte: “Ieri l’Inter non ha nemmeno avuto vera personalità europea. E non può essere un caso che su 16 partite ufficiali l’Inter solo due volte abbia chiuso senza segnare, entrambe con lo Shakhtar, squadra corta, senza riferimenti in attacco, un cumulo di fantasisti veloci che resistono sempre impostando gioco. Solitario come al solito, ma sempre presente Lautaro, il vero centravanti della partita. Non fa più un dribbling, uno spunto, un passaggio: ogni pallone è un tiro. Non è poco, anzi. È tornata quella sonnolenza di fondo che è l’ultimo limite. È ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Duro commento dinel suo editoriale sul Corriere della Sera in cui ha analizzato la clamorosa eliminazione dell’Inter dalla Champions League, non risparmiando alcune stoccate al tecnico nerazzurro Antonio: “Ieri l’Inter non ha nemmeno avuto vera. E non può essere un caso che su 16 partite ufficiali l’Inter solo due volte abbia chiusosegnare, entrambe con lo Shakhtar, squadra corta,riferimenti in attacco, un cumulo di fantasisti veloci che resistono sempre impostando gioco. Solitario come al solito, ma sempre presente Lautaro, il vero centravanti della partita. Non fa più un dribbling, uno spunto, un passaggio: ogni pallone è un tiro. Non è poco, anzi. È tornata quella sonnolenza di fondo che è l’ultimo limite. È ...

