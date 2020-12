Marina russa si eserciterà al fianco di Paesi Nato in Pakistan: non succedeva da 10 anni (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Marina russa parteciperà nel 2021 a esercitazioni congiunte al fianco di Paesi membri della Nato, per la prima volta dopo 10 anni. Le esercitazioni multinazionali 'Aman' si svolgeranno a febbraio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) Laparteciperà nel 2021 a esercitazioni congiunte aldimembri della, per la prima volta dopo 10. Le esercitazioni multinazionali 'Aman' si svolgeranno a febbraio ...

Le esercitazioni multinazionali "Aman" si svolgeranno a febbraio a ...

