Mara Venier lascia “Domenica In”: dalla Clerici a Matano, chi la sostituirà? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mara Venier: carriera e grandi amori sfoglia la gallery Addio di Mara Venier a Domenica In. «Come molti di voi sanno, Mara ha annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima Domenica In. Molti sono disperati mentre molte signore della tv si sono candidate a prendere il suo posto». A fare il punto è Nicola Carraro, marito della presentatrice, che su Instagram ha detto la sua proponendo una lista di presentatori: chi sostituirà zia Mara nell’intrattenimento della domenica pomeriggio di Rai1? ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 dicembre 2020): carriera e grandi amori sfoglia la gallery Addio dia Domenica In. «Come molti di voi sanno,ha annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima Domenica In. Molti sono disperati mentre molte signore della tv si sono candidate a prendere il suo posto». A fare il punto è Nicola Carraro, marito della presentatrice, che su Instagram ha detto la sua proponendo una lista di presentatori: chizianell’intrattenimento della domenica pomeriggio di Rai1? ...

Mara Venier Domenica In Mara Venier ha annunciato di voler lasciare definitivamente il timone di Domenica In e suo marito, Nicola Carraro, ha proposto via social i nomi dei possibili sostituti che vorrebbe vedere al suo posto nella trasmissione. Mara Venier: i sostituti per Domenica In

La conduttrice Mara Venier ha fatto un annuncio che sicuramente lascerà di stucco tanti suoi affezionati spettatori: dalla prossima edizione non sarà più il volto di Domenica In.Tra i motivi della scelta anche il marito, al quale ha promesso di lasciare il programma.. Mara Venier pronta a compiere 70 anni. Zia Mara compie 70 anni.

Mara Venier lascia Domenica In La Zia Mara ha deciso di lasciare Domenica In perché, alla soglia dei 70 anni che compirà il prossimo 20 ottobre, vuole dedicarsi alla famiglia. Intervistata dal...

