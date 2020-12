Mara Sattei, la voce del brano “Altalene” e sorella di Tha Supreme (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mara Sattei è la voce che ha contribuito insieme a Coez al successo di “Altalene“, brano di Bloody Vinyl contenuto nell’album certificato platino BV3. Mara Sattei è il nome d’arte di Sara Mattei. L’artista non è nuova al mondo della musica, al quale ha manifestato sin da bambina ha manifestato grande interesse. Incoraggiata dalla madre, cantante di un gruppo gospel, ha frequentato corsi di canto e piano per poi nel 2008 aprire il canale YouTube, dove ha pubblicato cover di brani famosi. Nel 2014, partecipa alla tredicesima edizione di Amici, approdando al serale nella squadra blu capitanata da Miguel Bosè. Il suo cammino nella scuola di talenti si interrompe alla seconda puntata. Esce l’ep Frammenti: Acoustic Covers N1 pochi mesi dopo la chiusura dell’esperienza nel programma di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)è lache ha contribuito insieme a Coez al successo di “Altalene“,di Bloody Vinyl contenuto nell’album certificato platino BV3.è il nome d’arte di Sara Mattei. L’artista non è nuova al mondo della musica, al quale ha manifestato sin da bambina ha manifestato grande interesse. Incoraggiata dalla madre, cantante di un gruppo gospel, ha frequentato corsi di canto e piano per poi nel 2008 aprire il canale YouTube, dove ha pubblicato cover di brani famosi. Nel 2014, partecipa alla tredicesima edizione di Amici, approdando al serale nella squadra blu capitanata da Miguel Bosè. Il suo cammino nella scuola di talenti si interrompe alla seconda puntata. Esce l’ep Frammenti: Acoustic Covers N1 pochi mesi dopo la chiusura dell’esperienza nel programma di ...

