Malattia Paolo Rossi, come è morto? Stroncato da un male incurabile

Malattia Paolo Rossi: come è morto Pablito, eroe dei Mondiali di Spagna 1982? Da tempo lottava contro un male incurabile. come è morto Paolo Rossi? Il grande campione di calcio, simbolo dei Mondiali di Spagna del 1982 che l'Italia di Bearzot vinse, è scomparso a soli 64 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata

Ultime Notizie dalla rete : Malattia Paolo 'Non complicarti il Diabete!', campagna su stili di vita e giuste terapie Affaritaliani.it Malattia Paolo Rossi, com'è morto?/ Aveva tumore ai polmoni

Paolo Rossi è morto a 64 anni e la notizia ha sconvolto di nuovo il mondo del calcio e non solo. Pablito si è spento troppo presto e questa volta non per colpa del Covid, come è successo nelle ...

Come è morto Paolo Rossi: la malattia dell’eroe mondiale

L’ex attaccante della Nazionale e della Juventus, Paolo Rossi, è morto a 64 anni. Era malato da tempo. Paolo Rossi, morto a 64 anni. Soffriva di una grave malattia da diverso tempo. La morte di Paolo Rossi ha colto tutti di sorpresa: è arrivata di notte e in pochissimi sapevano che il campione del Mondiale del’82 era malato.

Paolo Rossi era ricoverato dopo l'aggravamento della malattia

Paolo Rossi è morto al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Il campione del Mundial '82 era ricoverato dopo l'aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata nella...

