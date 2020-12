Maker Faire Roma: al via la tre giorni di Altaroma dedicata alla sostenibilità (Di giovedì 10 dicembre 2020) Processi e materiali innovativi, cura e responsabilità sociale, attenzione verso l'impatto ambientale sono solo alcuni degli aspetti che ruotano attorno alla sostenibilità del sistema moda, e che sono ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Processi e materiali innovativi, cura e responsabilità sociale, attenzione verso l'impatto ambientale sono solo alcuni degli aspetti che ruotano attornodel sistema moda, e che sono ...

MakerFaireRome : ?? A #MFR2020 la #formazione gratuita per gli insegnanti con @CampuStore_IT! Oltre 60 eventi tra #talk, workshop e l… - inail_gov : #Inail partecipa a #MakerFaire2020 con interviste sul canale main, uno stand virtuale e due #webinar su #sicurezza… - CasaDigitale : RT @SmartNationIT: Parte oggi #MFR2020, l'ottava edizione di @MakerFaireRome è #digitale ed è accessibile #online in #streaming. https://t.… - SmartNationIT : Parte oggi #MFR2020, l'ottava edizione di @MakerFaireRome è #digitale ed è accessibile #online in #streaming. - Dintec_Scrl : ???? #10dicembre #MFR2020 Al Maker Faire Rome -The European Edition #DigitalEdition, ?? Antonio Romeo - Responsabile… -