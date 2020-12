Maestri di sci fermi a Natale "Perdiamo il 40% degli incassi” (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - “Siamo professionisti, chiediamo di poter lavorare, perché non ci viene data la possibilità di insegnare a una o due persone? Restare fermi nel periodo natalizio significa che i Maestri perdono un incasso di almeno il 40% dell'introito stagionale”. Lo dice in un'intervista con l'AGI, Maurizio Bonelli, presidente nazionale dell'Associazione Maestri Sci Italiani in merito al blocco del turismo invernale in Italia e all'impossibilità di utilizzo fino al 7 gennaio prossimo gli impianti di risalita da parte dei sciatori amatoriali e non di ‘interesse agonistico nazionale'. Un'attività che dura 100 giorni l'anno I Maestri di sci in Italia sono 15.000 da Nord fino alla Sicilia con una maggior concentrazione in Trentino Alto Adige (oltre 5.000). Le regioni dove c'è attività sciistica sono Liguria, Sardegna, Puglia, ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - “Siamo professionisti, chiediamo di poter lavorare, perché non ci viene data la possibilità di insegnare a una o due persone? Restarenel periodo natalizio significa che iperdono un incasso di almeno il 40% dell'introito stagionale”. Lo dice in un'intervista con l'AGI, Maurizio Bonelli, presidente nazionale dell'AssociazioneSci Italiani in merito al blocco del turismo invernale in Italia e all'impossibilità di utilizzo fino al 7 gennaio prossimo gli impianti di risalita da parte dei sciatori amatoriali e non di ‘interesse agonistico nazionale'. Un'attività che dura 100 giorni l'anno Idi sci in Italia sono 15.000 da Nord fino alla Sicilia con una maggior concentrazione in Trentino Alto Adige (oltre 5.000). Le regioni dove c'è attività sciistica sono Liguria, Sardegna, Puglia, ...

