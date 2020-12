Madonna | primo tatuaggio a 62 anni le foto su Instagram con citazione da una sua canzone

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è mai troppo tardi per farsi un: lo sa beneche a 62ha deciso di farsi imprimere una scritta indelebile e molto significativa sulla pelle. Una piccola scritta, molto discreta, che la leggendaria pop star ha deciso di far tatuare nella parte interna del polso. E se la scelta è ricaduta su qualcosa di poco invasivo, è vero che il significato del suoè potente e profondo. La scritta, infatti, è stata realizzata con le iniziali dei suoi sei figli: LRSMES. La prima, Lourdes, è nata nel 1996 dalla relazione dicon il personal trainer Carlos Leon, poi è stata la volta di Rocco che la cantante ha avuto con il regista Guy Ritchie, fino ai quattro figli che ha adottato in Malawi: David Banda, Mercy James e le gemelle Stella ed Esther. Ad accompagnare il carosello di ...

frchldvs : RT @heythere_b: Lo dirò senza troppi giri di parole: la storia della Madonna che rimane incinta contro la sua volontà e accetta senza mai l… - _zukos_bitch : RT @heythere_b: Lo dirò senza troppi giri di parole: la storia della Madonna che rimane incinta contro la sua volontà e accetta senza mai l… - rowanaelintog : RT @heythere_b: Lo dirò senza troppi giri di parole: la storia della Madonna che rimane incinta contro la sua volontà e accetta senza mai l… - rhodibus : RT @heythere_b: Lo dirò senza troppi giri di parole: la storia della Madonna che rimane incinta contro la sua volontà e accetta senza mai l… - rachetucci : RT @heythere_b: Lo dirò senza troppi giri di parole: la storia della Madonna che rimane incinta contro la sua volontà e accetta senza mai l… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna primo

Ha aspettato i 62 anni per farsi fare il primo tatuaggio. Dal significato importante per lei. Ecco cosa si è fatta disegnare sul corpo Madonna e per chi ...La ricorrenza della festa della Beata Maria Vergine di Loreto cade il 10 dicembre, e commemora l'arrivo della Santa Casa di Nazareth.Madonna tatuaggio. A 62 anni compiuti Madonna si è regalata il suo primo tatuaggio in assoluto e lo ha mostrato orgogliosa ai suoi fan con un video via social. Madonna: il primo tatuaggio “Tatuata per la prima vera volta”, ha scritto Madonna mostrando orgogliosa il suo primo tatuaggio via social e citando il suo celebre brano Like a Virgin.Ha aspettato i 62 anni per farsi fare il primo tatuaggio. Dal significato importante per lei. Ecco cosa si è fatta disegnare sul corpo Madonna e per chiFirmato il contratto con la Sire Records, nell'ottobre 1982, Madonna pubblica il suo primo singolo, Everybody, che ottiene anche una buona programmazione nelle radio R&B, facendo pensare inoltre che Madonna sia un'artista di colore.