Madame | chi è la cantante che ha conquistato l’hip hop italiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020)è il nome d’arte di Francesca Calearo, vicentina classe 2002. Ad appena 17 anni, il suo singolo “Sciccherie” era arrivato nelle radio italiane, portandola poi al successo nel 2018. Nel mondo del rap, ora tutti i più grandi nomi la vogliono per un featuring: Marracash, Ensi, Mecna, Ernia, Dani Faiv, Tredici Pietro, Durdust. Ma non solo rap:appare anche come unico featuring dell’ultimo album dei Negramaro, “Contatto”. E già alcuni dicono chesarà ricordata come lache ha aperto la porta alle donne nelhop. >> Carl Brave: “Elodie? Forte, bellissima, uno scoppiettio de roba” La carriera nel-hop, con artisti del calibro di Fabri Fibra, Marracash e Clementino, fa parte ...

soundsblogit : Madame, ecco chi è la rapper di Sciccherie e Baby - gibbarbo : @alecattelan @xfactoritalia Chi cazzo è madame? - VMilari : @NataliniPaolo MADAME è una artista di altissimo livello. Io: chi??? - VMilari : Blind : MADAME è una artista di altissimo livello Io : chi ? #xfactor2020 - danielina887 : E sopratutto...chi è Madame?? #XF2020 -

Madame, con artisti del calibro di Fabri Fibra, Marracash e Clementino, fa parte della “famiglia” della signora del rap Paola Zukar. La rapper ha esordito a soli 16 anni con il singolo “Anna”. Marraca ...X Factor 2020 in finale 4 concorrenti Blind - Emma, Casadilego - Hell Raton, N.A.I.P. - Mika e i Little Piece of Marmelade - Agnelli, ospiti duetti giudici ...È un album che non ha paura di abbracciare il passato e il futuro senza pensare che chi arriva dopo di noi sia qui per rubarci il presente e la scena – la collaborazione con Madame in Non è vero ...