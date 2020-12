“Ma se lo sapesse mia madre…”. Mercedesz Henger e il figlio di Rocco Siffredi: occhio a quei due (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo fa Eva Henger si era espressa e sulle pagine del settimanale Nuovo affermando che la nuova forma fisica della figlia non le piacesse troppo: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità”. E ancora: “Se però lei si piace così, io sono contenta per lei”. “Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro. I rapporti tra me e mia figlia Mercedesz Henger non sono certo migliorati, però non ho più voglia di polemizzare con lei. Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto”. Ma la povera Mercedesz Henger non si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo fa Evasi era espressa e sulle pagine del settimanale Nuovo affermando che la nuova forma fisica della figlia non le piacesse troppo: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità”. E ancora: “Se però lei si piace così, io sono contenta per lei”. “Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro. I rapporti tra me e mia figlianon sono certo migliorati, però non ho più voglia di polemizzare con lei. Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto”. Ma la poveranon si è ...

eccheppalle_ : @_itsmesonia_ Se la gente sapesse guardare il gf e prenderlo per quello che è: cioè un rality dove bisogna portare… - aimhcanyonmoon : ma porcocazzo questa crede che elevator non sapesse di Louis e Harry e che Simon l'abbia costretta posso bestemmiar… - Alessan90380716 : @louisvcute ma dio santo sanno pensare solo alla reunion e al coming out larry ? posso capire che possa fare piacer… - CiaoNando : @Storace Bravo non credo perché ha scoperto ancora una volta da che parte sta. Non è che non si sapesse che è un ca… - gjoegl : @giancarlogian83 L'ultima volta e' stato ad inizio campionato dopo il lockdown alla DS poi non lo piu visto ma ness… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma sapesse