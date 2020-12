Ma per Macron al-Sisi è degno della Legion d'onore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il realismo politico rivendicato da Emmanuel Macron in occasione della recente visita a Parigi del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha toccato il nervo scoperto della mancanza di una linea comune in Europa su politica estera e diritti umani. Mentre l’Italia sperava nella liberazione di Patrick Zaki e 20 ong di tutta Europa denunciavano il partenariato strategico della Francia con l’Egitto, il capo dell’Eliseo esplicitava la sua posizione: “non condizionerò le questioni di difesa e cooperazione economica” ai disaccordi sui diritti umani. La Francia – ha messo in chiaro Macron - continuerà a vendere le sue armi al Cairo nonostante i suoi scarsi risultati in materia di diritti umani, poiché è fondamentale che l’Egitto mantenga la sua capacità di combattere il terrorismo nella ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il realismo politico rivendicato da Emmanuelin occasionerecente visita a Parigi del presidente egiziano Abdel Fattah al-ha toccato il nervo scopertomancanza di una linea comune in Europa su politica estera e diritti umani. Mentre l’Italia sperava nella liberazione di Patrick Zaki e 20 ong di tutta Europa denunciavano il partenariato strategicoFrancia con l’Egitto, il capo dell’Eliseo esplicitava la sua posizione: “non condizionerò le questioni di difesa e cooperazione economica” ai disaccordi sui diritti umani. La Francia – ha messo in chiaro- continuerà a vendere le sue armi al Cairo nonostante i suoi scarsi risultati in materia di diritti umani, poiché è fondamentale che l’Egitto mantenga la sua capacità di combattere il terrorismo nella ...

