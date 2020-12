M5s | quattro deputati lasciano il Movimento

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Altre perdite in casa Cinque Stelle. All’indomani del voto sulla risoluzione di maggioranza riguardante la riforma del Mes,ildenunciando come siano stati “traditi i valori fondamentali”. Si tratta di Fabio Bernardini, Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio Lombardo. Proprio quest’ultimo, tra i 13 che ieri non hanno preso parte al voto, aveva comunicato ai suoi colleghi la decisione. “Ragazzi, per una questione di correttezza e rispetto nei vostri confronti, prima che lo apprendiate dalle agenzie, vi comunico che sto per lasciare il gruppo parlamentare del M5S. Con stima, un abbraccio a tutti”, avrebbe scritto Lombardo. Un dissenso che già aveva iniziato a manifestarsi nella lettera anti-Mes, scritta insieme ad altri colleghi.