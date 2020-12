(Di giovedì 10 dicembre 2020) “si è consumato il colpo di grazia:aver scritto nero su bianco sul programma elettorale ‘Smantellamento del Mes’ viene approvata una riforma (peggiorativa) di questo istituto. È ovvio che i vertici del M5S si sono calati completamente le braghe pur di mantenere la propria poltrona. Noi 13che abbiamo votato coerentemente con il nostro programma elettorale siamo stati minacciati di espulsione ed emarginati. Il clima è diventato talmente tossico che non mi riconosco più in questa forza politica”. E’ Fabio Berardini, parlamentare M5s a spiegare i motivi che stamane hanno indottogrillini a lasciare il: ”Io, Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio Lombardo lasciamo ilM5S alla Camera. Abbiamo appena mandato la ...

italiaserait : M5S, prosegue l’emoraggia, dopo il voto di ieri altri quattro deputati lasciano il gruppo - LaGazzettaWeb : Puglia, sì a reddito energetico: prosegue dialogo M5s-Emiliano - ilfoglio_it : Prosegue l'emorragia ininterrotta dei grillini: Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo, Antonio Lombardo e Mara Lap… - infoitinterno : Mes, nel M5S prosegue la mediazione – TeleNicosia - infoitinterno : Mes, nel M5S prosegue la mediazione -

Ultime Notizie dalla rete : M5S prosegue

E’ Fabio Berardini, parlamentare M5s a spiegare i motivi che stamane hanno indotto quattro ... “Ho visto il sogno del movimento – prosegue Lapia – svanire nel nulla e, di contro, ho assistito ...“Mentre siamo ancora in attesa che venga affidata la gara per la caratterizzazione per la discarica abusiva di rifiuti tossici e nocivi più grande d’Europa ...“E’ stato approvato alla Camera dei Deputati il Decreto Calabria bis”, afferma la Deputata Dalila Nesci che prosegue: “Sono intervenuta a nome del Gruppo parlamentare del M5S per sottolineare l’import ...