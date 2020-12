M5S: le scuole a gennaio riaprono ma si rischia falsa ripartenza senza trasporti adeguati (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Le scuole superiori riapriranno a gennaio, ma rischiamo una falsa partenza se in queste settimane non si compiranno i necessari passi avanti nel settore dei trasporti e della sanità territoriale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Lesuperiori riapriranno a, mamo unapartenza se in queste settimane non si compiranno i necessari passi avanti nel settore deie della sanità territoriale. L'articolo .

quotidiacanarie : Quando fa comodo a loro le scuole sono luoghi sicuri e il personale scolastico non contatti stretti degli alunni, q… - M5S_No_Grazie : RT @sapomnia: Dice la ministra @AzzolinaLucia che il nostro pezzo sui contagi nelle scuole è 'una cantonata'. Numeri alla mano, spieghiamo… - GMagaglio : @Michele_Anzaldi Si,a parole tutto bene...nei fatti (su libertà educativa e scuole paritarie) vedremo il”coraggio”c… - Ataner56 : @GuidoCrosetto A me venne insegnato già alle scuole elementari, ma evidentemente #grillo & Co. hanno enormi lacune… - MaxRibaudo : Un paracadute rafforzato per le crisi bancarie. Non è un paracadute per la sanità, o le scuole. Non è un paracadu… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S scuole M5S, Azzolina: “L’Italia non è mai stato un paese per giovani. Scuole aperte deve essere il nostro mantra” [VIDEO] Orizzonte Scuola Paola Taverna è convinta che ieri sia stato sospeso il patto di stabilità

La risoluzione della maggioranza sulle modifiche del Mes – quindi il mandato parlamentare per confermare la linea favorevole dell’Italia (non all’utilizzo, ma ai cambiamenti strutturali) – è stata app ...

Scuole aperte in Campania ma vince la paura: aule vuote, in classe solo pochi alunni

Doveva essere il giorno del ritorno in classe. La grande occasione per rivedere gli amici divisi dalla pandemia. Ma davanti ai cancelli delle scuole di Ercolano e Portici, due delle città ...

La risoluzione della maggioranza sulle modifiche del Mes – quindi il mandato parlamentare per confermare la linea favorevole dell’Italia (non all’utilizzo, ma ai cambiamenti strutturali) – è stata app ...Doveva essere il giorno del ritorno in classe. La grande occasione per rivedere gli amici divisi dalla pandemia. Ma davanti ai cancelli delle scuole di Ercolano e Portici, due delle città ...