M5S_Senato : Oggi è un giorno importante per il @Mov5Stelle, una tappa significativa nel percorso di cambiamento delle politiche… - M5S_Senato : ?? La dichiarazione di voto del capogruppo al Senato @ettore_licheri dopo le comunicazioni del Presidente… - Giorgiolaporta : Non si parla di scissioni o #spostamenti: nel #M5S siamo al fuggi fuggi generale. Lasciano 4 su 14 eletti e stanno… - MariMario1 : RT @_Khassia_: Almeno Giuda, dopo aver tradito ha avuto un afflato di onestà (vera) e si è impiccato. Altri tempi.. Voi siete troppo dei #P… - fattoquotidiano : M5s, dopo il voto sul Mes 4 deputati lasciano il Movimento e passano al Misto: ecco chi sono -

Ultime Notizie dalla rete : M5s dopo

“Ho inviato una richiesta urgente di incontro all’assessore regionale ai Trasporti Domenica Catalfamo per discutere della questione della proroga del contratto del treno Frecciargento Sibari-Bolzano v ...Superare l’ostacolo del voto sulla riforma del Mes non basta al premier Giuseppe Conte per sancire una nuova tregua all’interno delle forze che sostengono il suo governo. Nel giorno in cui le Aule di ...Rientra la fronda M5S. Iv firmerà la risoluzione solo dopo aver ascoltato Conte. La senatrice M5S Barbara Lezzi . Intesa nella maggioranza sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes: ...M5S, rebus Ue. Cosa succede dopo l’addio di Corrao&Co. Di Francesco Bechis | 09/12/2020 - Politica. Accolti per acclamazione, i quattro eurodeputati dei Cinque Stelle fuoriusciti entrano nei Verdi.Dopo il Mes, ora i dissidenti del M5s si ribellano anche sui decreti Sicurezza. Valerio Valentini 09 dic 2020. Sono una ventina i deputati grillini che, ...